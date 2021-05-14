Министерство образования подтвердило, что постановление о просветительской деятельности будет дорабатываться

Агентству «Интерфакс» подтвердили в министерстве образования, что постановление о просветительской деятельности будет дорабатываться. В ведомстве это объяснили результатами общественного обсуждения.

Как рассказали «Интерфаксу» в министерстве образования, при внесении изменений в документ авторы будут учитывать все те замечания и предложения, которые поступили в ходе общественного обсуждения. Тогда против принятия проекта в таком виде выступили свыше 25 тысяч граждан.

Между тем, сообщения о готовящейся доработке документа появились ранее на личной странице начальника отдела координации сферы организации дополнительного образования детей Министерства просвещения Елены Серебровой в социальной сети Инстаграм. Но спустя короткое время по непонятным причинам публикация пропала из аккаунта чиновника.

Еще не принятое постановление должно регулировать работу так называемого закона о просветительской деятельности, который вызвал неоднозначные оценки не только в обществе, но и в научном сообществе. Так, против принятия законопроекта выступали члены-корреспонденты и сотрудники Российской академии наук. Они уверены, что его принятие серьезно замедлит развитие науки в России.

Петиция с требованием не принимать закон о просветительской деятельности на интернет-платформе Change.org за три месяца набрала около 250 тысяч подписей. Однако закон был принят парламентом и 5 апреля был подписан президентом.