Минюст внес в список СМИ-иностранных агентов интернет-издание VTimes

Точнее, в реестр попал нидерландский фонд Stiching 2 Oktober, зарегистрированный в Нидерландах. Он администрирует доменное имя интернет-ресурса, на котором располагается издание. В самом VTimes говорят, что ни издание, ни фонд не являются средством массовой информации ни в одной из юрисдикций. VTimes направил запрос в Минюст.

Независимый политолог Дмитрий Орешкин уверен, что давление на СМИ связано не только с ограничением свободы слова, но и с персональной местью сотрудникам изданий. Такое мнение Дмитрий Орешкин высказал «Эху Москвы». Дмитрий Орешкин полагает, что независимым СМИ продолжат чинить препятствия и максимально ограничивать их деятельность.

Издание было создано в прошлом году частью коллектива газеты «Ведомости», которая ушла после скандала с назначением нового главного редактора.