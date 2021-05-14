Роскомнадзор по решению Мосгорсуда заблокировал популярный сайт, посвященный компьютерной технике, 4РDA

Жалобу о нарушении авторских прав направлял телеканал Матч ТВ. Об этом пишет «МБХ медиа»», которое обнаружило решение в картотеке суда. По его данным, на 4РDА осуществлялось сообщение передач телеканала «Футбол-1», что повлекло нарушение авторских прав.