Роскомнадзор по решению Мосгорсуда заблокировал популярный сайт, посвященный компьютерной технике, 4РDA

Жалобу о нарушении авторских прав направлял телеканал Матч ТВ. Об этом пишет «МБХ медиа»», которое обнаружило решение в картотеке суда. По его данным, на 4РDА осуществлялось сообщение передач телеканала «Футбол-1», что повлекло нарушение авторских прав.
2021-05-14T15:31:33+03:00
2021-05-14T15:31:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 14 мая 2021
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