Проект постановления. регулирующего применение закона о просветительской деятельности, направлен на доработку

Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе Минобрнауки. Там сослались на слушания в Общественной палате в конце апреля этого года. Ранее проект постановления получил десятки тысяч отрицательных оценок на портале правовой информации. Петиция против поправок о просветительской деятельности и ее контроле со стороны государства набрала почти 250 тысяч подписей.

