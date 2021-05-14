Президент России Владимир Путин заявил, что Запад поддерживает начавшуюся на Украине зачистку политического поля

Путин отметил, что поскольку Украину превращают в антироссийскую площадку, это требует особого внимания России с точки зрения обеспечения безопасности.
2021-05-14T15:13:16+03:00
2021-05-14T15:13:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:13, 14 мая 2021
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