На заседании Совета безопасности Владимир Путин затронул тему конфликта между Израилем и Палестиной

Глава государства уверен, что он напрямую касается безопасности России, поскольку «происходит в непосредственной близости от наших границ».
2021-05-14T15:12:13+03:00
2021-05-14T15:12:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:12, 14 мая 2021
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