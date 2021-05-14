Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что политика и олигарха Виктора Медведчука законно лишили возможности влиять на Украину. По словам Зеленского, Медведчук использовал медиаактивы и государственное имущество, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности.

Виктор Медведчук был отправлен под домашний арест. Накануне вечером на него надели электронный браслет. На Украине его обвиняют по статьям «государственная измена» и «нарушение законов и обычаев войны».