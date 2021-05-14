Издание V-Times пополнило список иностранных агентов

Соответствующая информация появилась на сайте Министерства Юстиции России. В сообщении указан доменный адрес издания и уточняется, что его администрирует юридическое лицо, зарегистрированному в королевстве Нидерланды, поэтому в исполнение закона V-Times внесен в список иностранных агентов. Издание было создано группой журналистов, которая покинула штат газеты Ведомости из-за несогласия с редакционной политикой. Ушедшие обвинили новое руководство в цензурировании уже опубликованных материалов. Объявленная иностранным агентом Медуза напоминает, что советником проекта V-Times стал Дерек Сауэр, который и основал Ведомости в 1999 году совместно с Wall Street Journal и Financial Times. Что же касается Ведомоостей, то их издателем стал Федерал Пресс.

На сайте самого издания уточняется, что ни VTimes, ни фонд Stichting 2 Oktober не являются СМИ ни в одной из юрисдикций.

Издание V-Times стало двадцатым в списке иностранных агентов Минюста.