Зав. лабораторией МФТИ Бурцев приветствует отправку на доработку проекта положения о просветительской деятельности

Заведующий лабораторией МФТИ Михаил Бурцев приветствует решение Министерства просвещения отправить на «существенную доработку» проект положения о просветительской деятельности. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я к этой новости отношусь положительно, потому что в том виде, в каком это было, было не очень хорошо. А сейчас есть шанс, что это может измениться в лучшую сторону», — сказал Бурцев.

Он считает, что на решение Минпросвещения повлияла общественная кампания. «Массово дизлайки ставили и голосовали против. Видно, что сигнал дошел, и какая-то обратная связь появилась. По-хорошему, следующий шаг должен заключаться в том, чтобы привлечь людей, активно в этом участвующих, к публичному обсуждению. Нужно найти общее понимание, как решить проблемы, при этом не уничтожив просветительскую деятельность в стране», — заключил Бурцев.

Так называемый закон о просветительской деятельности должен вступить в силу 1 июня.