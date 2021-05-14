Инцидент, за который был наказан актер, произошел в ночь на 1 октября 2017-го года в Глазго. Гатри вступил в половой контакт со знакомой, которой стало плохо.
Актер известен по роли волшебника мистера Абернати в киноцикле «Фантастические твари».
Шотландский актер Кевин Гатри приговорен к 3-м годам тюремного заключения за нападение с целью изнасилования
Инцидент, за который был наказан актер, произошел в ночь на 1 октября 2017-го года в Глазго. Гатри вступил в половой контакт со знакомой, которой стало плохо.