Владимир Путин считает, что на Украине происходит зачистка политического поля, а западные партнеры это поддерживают

Об этом президент заявил на заседании Совета безопасности. Касаясь темы домашнего ареста Виктора Медведчука, Путин сказал: «Похоже, теперь всех на Украине, кто работает с Россией, будут привлекать к ответственности». По его словам, Украину превращают в антипод России. Что касается угроз, которые исходят из ситуации на Украине, то Россия будет на них своевременно реагировать.