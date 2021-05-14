Минюст включил издание VTimes в реестр СМИ-иноагентов

В сообщении на сайте ведомства говорится, что в реестр включено юридическое лицо, которое является администратором доменного имени сайта, на котором располагается издание.

Издание VTimes в прошлом году основали журналисты, уволившиеся из газеты «Ведомости» после кризиса, вызванного назначением нового главного редактора.