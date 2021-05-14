В сообщении на сайте ведомства говорится, что в реестр включено юридическое лицо, которое является администратором доменного имени сайта, на котором располагается издание.
Издание VTimes в прошлом году основали журналисты, уволившиеся из газеты «Ведомости» после кризиса, вызванного назначением нового главного редактора.
Минюст включил издание VTimes в реестр СМИ-иноагентов
В сообщении на сайте ведомства говорится, что в реестр включено юридическое лицо, которое является администратором доменного имени сайта, на котором располагается издание.