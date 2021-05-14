Армия обороны Израиля сообщает о проведении крупной операции против военных объектов палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. При этом подчеркивается, что наземного вторжения не было.

Целью израильских военнослужащих стала сеть тоннелей радикалов – по данным газеты Times of Israel, ее атаковали порядка 160 самолетов, выпустивших несколько сотен снарядов. По утверждениям властей, это самый массированный удар по объектам ХАМАС с начала обострения. Спустя некоторое время телеканал Al Jazeera сообщал об ударе беспилотника боевиков по химическому заводу в Израиле, однако затем публикация пропала, а Армия обороны Израиля сообщила об успешном перехвате дрона.

Сам конфликт продолжается уже почти неделю. За это время, как уверяют власти еврейской республики, ХАМАС выпустил по стране порядка двух тысяч ракет, в том числе по Тель-Авиву. Погибли, как отмечается, 7 человек. В свою очередь, палестинский Минздрав сообщал о почти 120 жертвах израильских обстрелов. Попытку урегулировать конфликт предпринял Египет, который предложил Израилю свое посредничество при прекращении огня на год, однако эта инициатива была отклонена.

Поводом же для военных действий стали беспорядки в Восточном Иерусалиме, где израильская полиция начала выселять палестинские семьи в районе Храмовой горы. После беспорядков ХАМАС начал массированные ракетные обстрелы.