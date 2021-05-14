Российские власти проинформировали посольство США о намерении отложить запрет на наем российских граждан, — сообщает дипмиссия.

На официальном сайте посольства США появилось сообщение о том, что местные граждане могут продолжить работу. Тем самым, представительство продолжит оказывать услуги американцам, живущим в России. Они смогут получить паспорт, свидетельство о рождении и ряд консульских услуг. Весь этот перечень стал недоступен после того, как запрет вступил в силу. Он стал ответом на высылку 10 российских дипломатов и введение санкций против нашей страны. В качестве зеркальной меры в Штаты было оправлено такое же количество американских дипломатов, а оставшимся запретили свободно передвигаться по стране. В МИДе при этом не считают, что прекращение оказания услуг посольством – вынужденная мера. Сейчас там работает 285 специалистов при квоте 455, так что есть возможность дополнить штат гражданами своей страны.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что прекращение оказания услуг посольством США на россиянах никак не отразится. Визу в США и раньше получить было непросто, — добавил Песков.