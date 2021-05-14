Министерство юстиции объявило о включении издания VTimes в реестр СМИ, которые выполняют функцию иностранного агента

Министерство юстиции объявило о включении издания VTimes в реестр иностранных СМИ, которые, по мнению российских властей, выполняют функцию иностранного агента. Издание VTimes создали журналисты «Ведомостей», которые уволились в знак протеста против действий нового руководства газеты. Редакция обвинила нового главного редактора Андрея Шмарова в цензуре, и газету покинула часть сотрудников, включая пятерых заместителей главного редактора.