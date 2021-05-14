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14:07, 14 мая 2021

«Открытые медиа»: Не менее 40 сотрудников московского метро уволены из-за участия в митингах в поддержку Навального

По данным издания «Открытые медиа», не менее 40 сотрудников московского метро уволены из-за участия в митингах в поддержку политика Алексея Навального. Издание ссылается на заместителя председателя независимого профсоюза московского метрополитена Василия Шелякова. Он уточнил, что сотрудникам предлагают уволиться по соглашения сторон, а в случае отказа грозят расторгнуть трудовой договор за прогулы, даже если их не было. На странице профсоюза в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что на сегодняшний день по фиктивным прогулам и нарушениям из метро уволено более 150-ти человек.
Профсоюз готовит коллективный иск к руководству метро.

Информация о массовых увольнениях поступает и депутату Мосгордумы Михаилу Тимонову. Однако, по его словам, эти данные нуждаются в проверке.

«Эхо Москвы» обратилось за комментарием в пресс-службу московского метро и в департамент транспорта, но никаких официальных комментариев пока не последовало.
Корреспондент «Эха» Алена Задорожная поговорила с рядовыми сотрудниками метрополитена:
Практически все сотрудники, с которыми мне удалось пообщаться, говорить под запись отказались, да и в целом делали это довольно неохотно, часто указывая на то, что не интересуются политикой.
И машинисты, и уборщики, и кассиры, опрошенные мной, сказали, что ничего о таких случаях не слышали. Сотрудники утверждают, что в их окружении нет никого, кому бы руководство метрополитена предъявляло соответствующие претензии. Более того, в преддверии протестов никаких дополнительных инструкций по поводу участия или неучастия в протестных мероприятиях в столице от руководства не поступало.
Одна из контролеров даже отметила, что вряд ли кто-то станет рассказывать об увольнении из-за политических убеждений, даже если таковые и были. А вот один из сотрудников охраны метрополитена рассказал мне, что в целом не верит в то, что случаи увольнения были. Возможно, уверен он, это только слухи, которыми часто обрастают московские протесты.
Опрошенные работники также отмечали, что в поддержку политика Алексея Навального ни зимой, ни весной не выходили.

Это уже не первое увольнение людей, которые поддержали Алексея Навального.
В трудовой инспекции уже находится жалоба бывшей сотрудницы Мосгортранса. Яну Холодову – инженера-технолога уволили в конце апреля, до этого она вместе с несколькими сотнями тысяч сторонников оппозиционного политика зарегистрировалась на сайте Свободу Навальному. После того как её электронный адрес вместе с другими оказался в интернете Холодовой начали поступать угрозы рассказать работодателю о её политических взглядах. В итоге начальник вызвал её на разговор и предложил уволиться по собственному желанию. Предлог – якобы разглашение охраняемой законом тайны или персональных данных. Разговор Холодова записала на диктофон и позже выложила запись в сеть. После огласки ей сказали, что она может остаться, но в итоге уволили. Без работы остался инженер Мостранспроекта Руслан Боровский. Ему пришлось подписать заявление об увольнении якобы по собственному желанию. Боровский сообщил изданию Znak, что такие же проблемы возникли и у других коллег из других структур столичного департамента транспорта. Волна увольнений дошла даже до гостелевидения. Сотрудников холдинга ВГТРК, которые поддержали Навального, вызывали на ковёр к начальству, их спрашивали в том числе об участии в митинге 21 апреля. После утвердительного ответа предлагали уволиться по своему желанию. Работу потеряли, в том числе, несколько операторов новостных телеканалов. Выгоняли и за участие в январских акциях протеста. Уволили в том числе учителя промышленного колледжа в Новосибирске Алексея Алексеева. На увольнение после митинга 23 января жаловался и победитель ростовского конкурса «Учитель 2020 года» Александр Рябчук. По его словам, руководству школы, где он работал, позвонили некие влиятельные люди. Учителю поставили условие, что он сможет преподавать только при полном отказе от публичного изложения своей точки зрения». Рябчук отказался.

Многие уволенные из-за поддержки Навального люди пытаются добиться восстановления их на работе.


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