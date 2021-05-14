«Левый фронт» подает иск к правительству Москвы с требованием выплатить компенсацию москвичам за блокировку соцкарт

Движение «Левый фронт» подает иск к правительству Москвы с требованием выплатить компенсацию пожилым москвичам за блокировку социальных карт во время эпидемии. Об этом в эфире «Эхо Москвы» заявил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Заявители считают, что эти деньги были заложены в бюджет Москвы, и раз пожилые москвичи 5 месяцев не пользовались картами, логично будет выплатить им компенсацию.