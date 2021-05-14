Власти Москвы расценивают ситуацию с коронавирусом в столице как напряженную

Как сказала заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, коронавирус никуда не исчез. Цифры заболеваемости не радуют. Завтра эпидемия никуда не уйдет.

Напомним, сегодня, по официальным данным, в Москве было зафиксировано 3818 вновь заболевших. В целом по стране выявлено 9462 случая заболевания.