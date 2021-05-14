Минпросвещения отправило на существенную доработку проект положения об осуществлении просветительской деятельности

Министерство просвещения отправило на существенную доработку проект положения об осуществлении просветительской деятельности. Это документ, в соответствии с которым должен применяться принятый недавно парламентом и подписанный президентом закон, регулирующий просветительскую деятельность. Проект положения собрал более 25-ти тысяч отрицательных оценок на официальном портале правовых документов. Его критики говорили, что документ существенным образом осложнял деятельность тех, кто занимается ведением просветительской деятельности.