Министерство юстиции внесло онлайн-издание VTimes в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иноагента

Министерство юстиции внесло онлайн-издание VTimes в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Об этом говорится на сайте ведомства. Причины, по которым это сделано, не указываются.

Издание основали журналисты, уволившиеся из газеты «Ведомости» после кризиса, который был вызван назначением нового главного редактора Андрея Шмарова.