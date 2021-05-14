Иск в отношении Кевина Спейси, которого обвиняют в домогательствах, может быть в ближайшее время отозван

Иск в отношении звезды Голливуда Кевина Спейси, которого обвиняют в домогательствах, может быть в ближайшее время отозван.

Дело против дважды обладателя премии «Оскар» могут прекратить из-за того, что один из обвинителей Кевина Спейси отказался раскрыть своё имя. В процессе истец фигурирует под инициалами C.D., отмечает телеканал CNN. В начале месяца федеральный судья Южного округа Нью-Йорка дал 10 дней на то, чтобы раскрыть имя. Этого не произошло. Теперь иск против Спейси может быть отозван, рассказали телеканалу адвокаты анонимного истца. Представители защиты отметили, что он сам согласен прекратить разбирательство. Адвокаты утверждают, что мужчина не может рассекретить свою личность из-за своего эмоционального состояния. Вместе с этим человеком иск прошлой осенью против актёра подал звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп. Спейси обвинили в сексуальных домогательствах, предположительно им совершённых в 1980-е годы. Оба истца были несовершеннолетними. Звезда фильма «Красота по-американски», сериала «Карточный домик» и других обвинения отрицает.

Несколько лет назад на изнасилования и домогательства со стороны Спейси жаловались почти два десятка человек, включая Энтони Рэппа, но прокуратура отозвала обвинения.