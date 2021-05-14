Российские власти, по данным источников агентства «Интерфакс», не планируют ужесточать коронавирусные ограничения

В последние дни в стране и, в частности, в Москве наблюдается рост заболеваемости.

Всплеск заболеваемости в России в Кремле расценивают как тревожный симптом, но, по словам источников, не считают поводом для дополнительных антикоронавирусных мер. Как утверждают собеседники агентства во властных структурах, речь идет о том, чтобы россияне строго соблюдали масочный режим и активнее вакцинировались. Опрошенные эксперты также не считают всплеск заболеваемости коронавирусом катастрофичным и объясняют его майскими праздниками. Между тем в конце апреля, когда президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая, эту меру власти объясняли попыткой снизить риск более активного распространения COVID-19. В Роспотребнадзоре ожидали, что люди будут меньше пользоваться общественным транспортом, а также покидать города и возвращаться обратно.

Оперативный штаб сообщил сегодня о максимальном числе заболевших в России за сутки с марта – почти 9,5 тысяч человек. В Москве прирост составил около 4 тысяч случаев – и это также максимум с середины января.