Российские музыканты требуют прекратить преследовать артистов за их гражданскую позицию, запугивать, угрожать штрафами и реальными сроками, отменять концерты. Петицию, в частности, подписали Noize MC, Алексей Кортнев, Вася Обломов, группы «Порнофильмы» и «Ногу свело».

Музыкант Максим Покровский считает, что всем сразу кислород не перекроют, иначе концертная жизнь в стране остановится.

Noize MC, лидеры «Порнофильмов» и «Ногу свело» выступали в поддержку политика Алексея Навального после его заключения под стражу.

Петицию музыкантов на сайте Change.org уже подписали больше 4-х тысяч человек.