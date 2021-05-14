Правительство отправило на доработку документ, разработанный Министерством просвещения, который запрещает иностранным агентам заниматься просветительской деятельностью. После публикации проекта документ получил более 25-ти тысяч негативных оценок и сотню отзывов. Большинство комментаторов критиковали новое положение, называли его бредом и советовали властям занятья делом, — отмечает «Новая газета».
Поправки к закону об образовании президент подписал 5-го апреля. Документ запрещает заниматься просветительской деятельностью без разрешения властей.
Правительство отправило на доработку документ, который запрещает иноагентам заниматься просветительской деятельностью
Правительство отправило на доработку документ, разработанный Министерством просвещения, который запрещает иностранным агентам заниматься просветительской деятельностью. После публикации проекта документ получил более 25-ти тысяч негативных оценок и сотню отзывов. Большинство комментаторов критиковали новое положение, называли его бредом и советовали властям занятья делом, — отмечает «Новая газета».