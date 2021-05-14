Известный голливудский актер Роберт де Ниро получил травму на съёмках фильма «Убийцы цветочной Луны» в штате Оклахома

77-летний де Ниро обратился за медицинской помощью только после возвращения в Нью-Йорк. Сообщается, что из-за инцидента съемки задерживать не будут. Режиссер картины — Мартин Скорсезе. Кроме де Ниро в съемках участвует Леонардо Ди Каприо.