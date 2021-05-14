Представители Левого Фронта подали иск к мэру, требуя выплатить москвичам компенсацию за блокировку социальных карт

Представители Левого Фронта подали в Тверской районный суд иск к мэру Москвы Сергею Собянину, требуя выплатить пожилым москвичам компенсацию за блокировку социальных карт. Об этом «Эху Москвы» сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов.

«Заявители просят взыскать с мэра и правительства столицы компенсацию за вышеуказанную блокировку, которая длилась с октября по март и была связана с коронавирусом. Заявители считают, что деньги на социальные карты были заложены в бюджет Москвы и на 2020, и на 2021 год, и раз пожилые москвичи 5 месяцев не пользовались этими картами, то логично будет выплатить им компенсацию», — пояснил Удальцов.

Он добавил, что сумму компенсации рассчитывают из стоимости карты «Тройка», единого тарифа на месяц. «Получается, за 5 месяцев сумма около 13 тысяч рублей плюс расходы по госпошлине», — заключил Удальцов.

Заявители считают, что суд должен удовлетворить исковое заявление в полном объеме, после чего с аналогичными исками к московским властям смогут обратиться другие граждане.