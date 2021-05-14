Власти РФ пока не планируют ужесточать коронавирусные ограничения на фоне роста заболеваемости — источники Интерфакса

Российские власти пока не планируют ужесточать коронавирусные ограничения на фоне роста заболеваемости, — утверждают информированные источники «Интерфакса». По их словам, эксперты не считают всплеск катастрофичным. Они объясняют рост заболеваемости длинными майскими праздниками.

По данным оперативного штаба, в России впервые с марта суточный прирост новых заболевших превысил 9400 человек. В Москве около 4-х тысяч новых случаев коронавируса.