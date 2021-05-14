Верховный суд Белоруссии приговорил капитана Дениса Урада к 18-ти годам колонии строгого режима

Его признали виновным в государственной измене. Также военнослужащий лишен звания. Судебное разбирательство было закрытым. Как передает «Еврорадио», Урада обвиняли в утечках информации. Сообщалось, что во время своего дежурства он сфотографировал секретное письмо министру обороны по поводу использования военных против протестующих. Капитан отослал фото одному из Telegram-каналов. Правозащитники признали Дениса Урада политическим заключенным.