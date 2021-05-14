В Липецке произошла авария с участием сенатора, бывшего губернатора области Олега Королёва

По сообщениям очевидцев, он на своем автомобиле сбил несколько светофоров, а также выезжал на полосу встречного движения.

В отношении Королёва уже составлен административный протокол, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором автомобиль Лексус, принадлежащий сенатору, со спущенными колесами едет по одной из улиц Липецка, его постоянно тянет влево, периодически машина выезжала на встречную полосу через сплошную линию. В социальных сетях предположили, что водитель транспорта был пьян, однако сам сенатор Олег Королев объяснил произошедшее плохим самочувствием, вызванным больным сердцем.

Королев также добавил, что сегодня чувствует себя лучше.

Вместе с тем интернет издание BAZA отмечает, что, когда сенатора остановили сотрудники ДПС, он отказался от медицинского освидетельствования, после чего уснул в салоне своего автомобиля.

Ранее автомобили местного чиновника неоднократно нарушали правила дорожного движения. Однако администрация города перекладывала ответственность на личных водителей Королева.