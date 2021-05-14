«Аэрофлот» отменил сегодняшние рейсы в Тель-Авив из-за ограничений в работе аэропорта Бен-Гурион

Решение принято на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, — сообщает компания. Полеты в Тель-Авив приостановили также «Бритиш Эйрвейз», американские авиакомпании и «Люфтганза».
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