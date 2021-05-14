Палестинское движение ХАМАС сообщает о бомбардировке израильского химического завода, который находится недалеко от границы с сектором Газа. Удар нанес беспилотник. При этом израильские военные подтвердили, что некоторое время назад система ПВО «Железный купол» перехватила беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону Израиля. Военные сообщили, что минувшей ночью израильские ВВС при поддержке наземных подразделений провели крупнейшую операцию против военных целей в секторе Газа, при этом сухопутные войска не заходили на территорию сектора Газа.