В России выявлено максимальное количество заразившихся коронавирусом с конца марта

Самый резкий рост в Москве.

Всего в Москве, по данным оперативного штаба, за день выявили чуть более 3 тысяч 800 новых случаев COVID-19 – это на треть больше, чем сутками ранее. Такой резкий рост отразился и на статистике по всей стране: в России зафиксировали почти 9,5 тысяч заболевших коронавирусом. Это, в свою очередь, максимум с марта, а в целом отметку в 9 тысяч показатель прироста в этом месяце превышает уже второй раз.

Почти 740 заразившихся выявили в Санкт-Петербурге, примерно 650 случаев – в Подмосковье, чуть более 200 – в Подмосковье. Следом по приросту идут Воронежская, Нижегородская, Иркутская и Саратовская области. Ни одного случае не выявили Ненецком автономном округе.

Выздоровели от коронавируса за сутки, по официальным данным, почти 10 тысяч человек, а умерло около 400 заболевших. 60 из них – в Москве.

Независимый демограф Алексей Ракша прогнозирует рост госпитализаций и избыточной смертности летом. Это связано с началом туристического сезона.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в России выявлено почти 5 миллионов заразившихся коронавирусом.