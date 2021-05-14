Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска сократилось на 20,5 миллиардов долларов после участия в субботнем выпуске американского комедийного шоу Saturday Night Live. Об этом сообщает американский «Форбс». В ходе шоу Маск признался, что у него синдром Аспергера. Кроме того, миллиардер назвал одну из криптовалют – доджкойн — мошенничеством. Это заявление привело к падению стоимости криптовалюты более чем на 30% за сутки.