Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска сократилось на 20,5 миллиардов долларов после участия в субботнем выпуске американского комедийного шоу Saturday Night Live. Об этом сообщает американский «Форбс». В ходе шоу Маск признался, что у него синдром Аспергера. Кроме того, миллиардер назвал одну из криптовалют – доджкойн — мошенничеством. Это заявление привело к падению стоимости криптовалюты более чем на 30% за сутки.
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