Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по статье о пропаганде фашизма в интернете

По версии следствия, 16-го марта 2020-го года один из пользователей разместил в социальной сети видеозапись, содержащую пропаганду фашизма и искажение исторических фактов Великой Отечественной войны. При этом видеоматериал был на латышском языке, — сообщает ТАСС.