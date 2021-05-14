Национальная служба здравоохранения Ирландии временно отключила свою компьютерную систему из-за хакерской атаки, — сообщает ирландский телеканал RТЕ. Представитель службы Пол Рейд уточнил, что речь идет о серьезной атаке, связанной с вымогательством. Система отключена из соображений безопасности. По этой причине многие клиники отменили прием пациентов. Исключения сделаны только для неотложных случаев.