Профсоюз врачей Японии потребовал от правительства отменить Олимпийские Игры из-за сложной ситуации с коронавирусом

Профсоюз врачей Японии потребовал от Правительства страны отменить Олимпийские Игры в Токио из-за сложной ситуации с пандемии коронавируса.

Представители «Национального союза врачей» побывали в министерстве здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, где оставили официальный запрос, о содержании которого сообщает телекомпания NHK. Медиков возмутил призыв властей принять участи в играх в качестве волонтеров. Как следует из письма у них не хватает времени даже на вакцинацию, настолько непростой остается эпидемиологическая обстановка в стране. Даже если на трибуны во время предстоящей олимпиады не допустят зрителей, в Японию приедут десятки тысяч спортсменов и официальных лиц, что резко повысит опасность распространения коронавируса. Японские врачи выразили сочувствие спортсменам, которые лишаться главного старта карьеры, но дрпугого выхода по их мнению нет. Напомню, что уже 40 городов, которые должны были задействованы в программе игр, отказались от участия в проекте.

Олимпийские Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа этого года.