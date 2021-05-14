СК задержал бывшего заместителя председателя правительства Мордовии Алексея Меркушкина по подозрению в даче взятки

Следственный комитет задержал бывшего заместителя председателя правительства Мордовии Алексея Меркушкина по подозрению в даче взятки.

Меркушкина-младшего задержали в столичном аэропорту Шереметьево при попытке улететь в Минск. Против сына бывшего губернатора Самарской области возбуждено сразу два уголовных дела. Сегодняшнее задержание связано с обвинениями в даче взятки за неприятие мер после выявленных нарушений в деятельности одного из мордовских банков, рассказала официальный представитель регионального следственного комитета Наталья Афанасьева.

Кроме того, как отметила Афанасьева, по делу проходят еще два фигуранта. Оба уже арестованы.

Второе дело в отношение Алексея Меркушкина связано с хищение бюджетных денег при покупке республиканской собственности комплекса «Мордовэкспоцентр» по заведомо несоответствующей действительности стоимости. Следствие оценивает украденное в более чем 200 миллионов рублей.

Оба дела в отношении Меркушкина-младшего возбуждены еще в прошлом году.

Статья о получении взятки предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет, статья же о даче взятки предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет