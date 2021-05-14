«Открытые медиа»: В московском метро начались массовые увольнения из-за апрельской акции в поддержку Навального

Издание «Открытые медиа» сообщает, что в московском метро начались массовые увольнения из-за апрельской акции в поддержку Алексея Навального. Издание ссылается на заместителя председателя независимого профсоюза московского метрополитена Василия Шелякова. По его словам, пока известно об увольнении около 40 человек, но их может быть больше. В случае отказа уйти по собственному желанию людей грозят выгнать за прогул, — отметил собеседник издания. Профсоюз готовит коллективный иск к руководству метро.



Информация о массовых увольнениях поступает и депутату Мосгордумы Михаилу Тимонову. По его словам, ведется проверка.

«Эта неприятная информация поступила мне вчера. Она настолько неприятная, что я пока проверяю ее. К сожалению, у меня уже есть подтверждения того, что людей увольняют. При этом им предлагают уволиться по собственному желанию, либо их увольняют за прогулы, которых на самом деле не было. Соответственно, сегодня я направляю руководству мосметрополитена обращение. Я хочу понимать, сколько было уволено сотрудников в период с 1 по 15 мая этого года. И для контроля в прошлом году за тот же период», — рассказал Тимонов.

Он уточнил, что «руководство мосметрополитена решило избавиться от сотрудников, которые либо сами принимали участие в акциях по защите Алексея Навального, либо находились в украденном списке его сторонников на 300 тысяч человек». При этом Тимонов обратил внимание, что к увольнению принуждают и ближайших родственников тех, кто сочувствует оппозиционеру.

Депутат подчеркнул, что «подобная практика является абсолютно антиконституционной и противоправной». «Если это подтвердится, мы будем писать заявление о преступлении», — заключил он.

Руководство метро ситуацию с увольнениями пока не комментирует.