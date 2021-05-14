За последние сутки в России выявлено 9 462 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 17% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 756 человек.
В Москве — 3818 заболевших.
В России выявлено 9 462 случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 9 462 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 17% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 756 человек.