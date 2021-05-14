Алина Загитова и Евгения Медведева не включены в состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не включены в состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон – сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора федерации Александра Когана. По его словам, списки утвердил исполком. Медведевой и Загитовой нет не только в основной команде, но и в резерве.

Алина Загитова приостановила карьеру в 2019-м году. Евгения Медведева в прошлом сезоне не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины.