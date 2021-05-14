Крупнейший в США трубопровод Colonial Pipeline возобновил работу после хакерской атаки

По сведениям агентства Bloomberg и газеты The New York Times, компания выплатила хакерам около 5-ти миллионов долларов. По данным ФБР, за атакой стоит группировка DarkSide. Она базируется в Восточной Европе и состоит из выходцев из России. При этом российские власти не считают, что за атакой стоит российское государство.
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