Израильская армия сообщила о крупнейшей атаке на военные объекты в секторе Газа минувшей ночью

В течение 40 минут были выпущены около 500 ракет. Авиацию поддерживали артиллерия и танки. При этом военные подчеркивают, что сухопутные войска не пересекали границу сектора Газа. Одновременно по Израилю за ночь выпущено свыше 200 ракет. Большинство перехвачено системой «Железный купол», но несколько разорвались на территории Израиля. Один человек получил серьезные ранения.
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