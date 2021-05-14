Вячеслав Володин подал заявление на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов «ЕР» на выборах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подал заявление на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму. Володин уточнил, что будет участвовать в праймериз на родине, в Саратовской области.

Процедура праймериз позволяет выражать интересы избирателей, — считает председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» – единственная партия, которая проводит праймериз, что выгодно отличает ее от конкурентов.