Спикер Госдумы Вячеслав Володин подал заявление на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму. Володин уточнил, что будет участвовать в праймериз на родине, в Саратовской области.
Процедура праймериз позволяет выражать интересы избирателей, — считает председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» – единственная партия, которая проводит праймериз, что выгодно отличает ее от конкурентов.
Вячеслав Володин подал заявление на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов «ЕР» на выборах
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подал заявление на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму. Володин уточнил, что будет участвовать в праймериз на родине, в Саратовской области.