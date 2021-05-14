Администрация метро Москвы пока не комментирует информацию о массовых увольнениях сотрудников за участие в митингах

Администрация московского метро пока не комментирует информацию о массовых увольнениях сотрудников за участие в митингах в поддержку политика Алексея Навального. По данным издания «Открытые медиа», уже уволены около 40 человек. Издание ссылается на одного из лидеров независимого профсоюза московского метрополитена Василия Шелякова. Сейчас профсоюз принимает обращения от сотрудников, чтобы подать коллективный иск.

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов написал в своем Telegram-канале, что информация об увольнениях в метро поступает и ему, однако эти сведения требуют проверки.