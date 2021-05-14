Росавиация снова хочет запретить регистрацию самолётов вне России с 2023-го года

Ведомство предложило крупнейшим национальным авиаперевозчикам за сутки оценить последствия решения. Эксперты опасаются, что это может заставить авиакомпании отказаться от иностранных самолётов.

Письмо авиакомпаниям подписал замглавы Росавиации Алексей Новгородов. В документе с пометкой срочно идёт речь о подготовке нормативно-правового акта о запрете регистрировать в реестрах других стран самолёты, ввезённые в Россию после 22-го года. Письмо получили больше десяти российских авиакомпаний, в их числе группа Аэрофлот, Уральские авиалинии, S7 и Red Wings, пишет газета Коммерсант. Авиаперевозчикам дали всего сутки чтобы оценить потери от отказа регистрации бортов за рубежом, иначе вопрос ведомство будет считать согласованным. В авиаотрасли удивлены срочностью и тональностью письма Росавиации. По данным источников издания как минимум три авиакомпании направили возражения ведомству. Очень многие самолёты в России зарегистрированы за рубежом. Росавиация не раз возвращалась к идее запретить их регистрацию в иностранном реестре. Отрасль против. Эксперты отмечают, что российские правила эксплуатации самолётов и поддержания их лётной годности не соответствуют международным. Запрет грозит увеличением лизинговых платежей и даже отказом от иностранных самолётов, предупредили представители авиаотрасли.

В Росавиации газете Коммерсант сказали, что служебную переписку не комментируют.