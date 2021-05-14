Пентагон не комментирует инцидент в Сирии с блокировкой российскими военными колонны американской военной техники

Пентагон не комментирует инцидент в Сирии. Российские военные блокировали и развернули колонну американской военной техники.

В министерстве обороны России рассказали, что американские военные передвигались по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления российской стороны о своих планах. В американском военном ведомстве ситуацию комментировать отказались.

Инцидент произошел на северо-востоке Сирии в провинции Хасеке. Колонна из шести бронеавтомобилей была остановлена российской военной полицией, после этого ее развернули в обратном направлении.

В августе прошлого года между американскими и российскими военными в Сирии также произошел конфликт. Как сообщалось, автомобиль российских военнослужащих врезался в американскую машину, в результате чего второй экипаж получил травмы. Власти США обвинили тогда Кремль в провокации, российский Генштаб ответил, что блокировка пути американцами была необоснованной.

Ранее в Пентагоне заявляли, что Москва соблюдает достигнутые договоренности в Сирии, хотя иногда и происходят нарушения. Россия в ответ назвала незаконным сам факт присутствия американских военных в Сирии.