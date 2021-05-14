Израильские сухопутные силы не входили в сектор Газа

Информация появилась по ошибке, — сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. При этом отмечается, что израильские ВВС нанесли удары по военным целям в секторе Газа при поддержке наземных подразделений. По словам военных, жертвами ракетных ударов стали 8 израильтян. Около 500 пострадали. Палестинские источники сообщают о 115-ти погибших и около 600 раненых.

16-го мая Совет безопасности ООН обсудит ситуацию в Израиле и секторе Газа.