В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту смерти девочки, страдавшей СМА

В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту смерти девочки, страдавшей тяжелым генетическим заболеванием. Ей вовремя не предоставили нужное лекарство.

16-летняя девушка с детства была больна спинально-мышечной атрофией – заболеванием, которое требует приема препарата Рисдиплам. Его одобрили к применению в России в ноябре прошлого года, а первые поставки начались в мае этого. Годовой курс медикамента стоит почти 350 тысяч долларов. Василина должна была получить Рисдиплам 1 июня, однако 9 мая в гостях у родственников ей стало плохо. Девушку доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Следственный комитет возбудил по факту ее кончины дело о халатности. Правоохранителям предстоит уточнить причину смерти девушки и проверить все ли сделали представители местных властей и органов самоуправления для того, чтобы Василина получила лекарство вовремя.

По оценкам вице-премьера Татьяны Голиковой в России около девятисот человек болеют спинально-мышечной атрофией.