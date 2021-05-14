НАСА предупреждает о приближении к Земле астероида размером со статую Свободы

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства предупреждает о приближении к Земле астероида размером со статую Свободы. Он пролетит рядом с Землей сегодня. Впрочем, это небесное тело не опасно для нашей планеты.
2021-05-14T09:41:11+03:00
2021-05-14T09:50:45+03:00
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09:41, 14 мая 2021
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