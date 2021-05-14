Москва может сыграть посредническую роль в урегулировании палестино-израильского конфликта — посол Израиля в России

Москва может сыграть посредническую роль в урегулировании палестино-израильского конфликта благодаря большому влиянию на палестинцев, — заявил Интерфаксу посол Израиля в России Александр Бен Цви. По словам дипломата, Израиль пока не начал сухопутную операцию в секторе Газа, это зависит от ситуации.